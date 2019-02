Oeps! Buschauffeur Qbuzz trekt bushokje omver in Alblasserdam

Sport Marciano Simonis geniet van seizoen bij Sliedrecht

14:03 Marciano Simonis speelde tien jaar lang in de jeugdopleiding van Sparta, maar brak mede vanwege een kruisbandblessure nooit door in Rotterdam. Na ongelukkige periodes bij Westlandia en Capelle is de 25-jarige middenvelder nu helemaal op zijn plek bij Sliedrecht, waar hij zelfs clubtopscorer is.