Oliebollen eten in het zonnetje: gebakkramen nu al open als gevolg van de coronacrisis

Zorgboerde­rij op plek omstreden Hoeve Jedidja mag doorgaan van de rechter

9:01 Aan de Broekseweg in Meerkerk mag gewoon een woonzorgboerderij komen, ondanks de bezwaren van buurtbewoners. Hun vrees voor overlast is onterecht, oordeelt de Raad van State. Zorgondernemer Bram van der Leden is en blijft met zijn buren in gesprek. ‘Wij hebben niets te verbergen’.