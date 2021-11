OM: Agent mishandelde vriendin en bedreigde ex-vriendje van zijn dochter met dienstwapen

COLUMN Papen­drecht moet niet voor bank of suikeroom spelen

Noem me wantrouwig, maar ik zie toch echt vooral een gevalletje ‘déjà vu all over again’ aan de horizon gloren. Waar ik het over heb? Over Papendrecht, dat weer eens een hoop miljoenen gaat pompen in een luchtvaartbedrijf met een onzekere toekomst.

29 oktober