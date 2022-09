Omrijden geblazen: deze belangrijke wegen krijgen nieuw asfalt en gaan even dicht

De Dam en de Helling zijn beiden vanaf maandag 24 oktober dicht, tot de volgende morgen 5.00 uur. De volgende twee dagen (dinsdag 25 en woensdag 26 oktober) is de Haven afgesloten van 10.00 tot 5.00 uur de volgende morgen. Tussen donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober is de Dam opnieuw en voor het laatst dicht.

Fietspad wél open

Buiten die tijden zijn alle wegen open. Dan geldt er wel een lagere maximumsnelheid, omdat auto's dan over uitgefreesd asfalt moeten rijden. Het fietspad blijft wél de hele week open. De gemeente adviseert weggebruikers onder meer voor vertrek goed te kijken of een weg wel of niet open is, zoveel mogelijk thuis te werken, gebruik te maken van het openbaar vervoer