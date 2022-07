Onafhankelijk Papendrecht eist dat Sportcentrum stopt met registreren van persoonsgegevens

Anoniem entreebewijs

Erik Groeneweg, directeur-bestuurder bij Sportbedrijf Papendrecht, stelt in een brief aan de gemeenteraad dat de online kaartverkoop ‘serviceverlening’ is. Als ‘bijvangst’ blijkt dat het ‘voor kwajongens minder gemakkelijk wordt om anoniem te klieren’ in zwembaden. Het is aldus Groeneweg ‘echter zeer nadrukkelijk niet de reden waarom de online kaartverkoop is ingesteld’. OP meent dat persoonsregistratie niet op voorhand ingezet zou moeten worden om vandalisme of agressie te bestrijden. Voor de partij is het een extra reden om snel terug te gaan naar de situatie van voor corona.