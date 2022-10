Ondanks fel verzet kapt Zwijndrecht 237 bomen bij sloopboerderij

De gemeente laat maandag eerst controleren of er nog dieren in de bomen zitten. Zolang die er nog in zitten, wordt er niet gekapt. Bij gebrek aan dieren gaan er 35 bomen om die op de plek van een nieuwe weg over het bouwterrein staan. Ook voor drie bomen aan de Burgemeester Van’t Hoffweg valt dan het doek. Daarna wordt archeologisch onderzoek gedaan. Volgens de historische vereniging was de boerderij zelf weliswaar niet oud, maar was ze wel een herinnering aan duizend jaar boerenactiviteit op deze plek.