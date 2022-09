Ondanks meer dan honderd tips lopen de moordenaars van Johan de Waal vrij rond

De Waal verdween in januari 2012 op 54-jarige leeftijd spoorloos bij zijn woning. Pas negen maanden later vonden vissers zijn stoffelijk overschot in een verzwaard pakket, met een gewicht van 165 kilo, in het kanaal van Steenenhoek, vlak bij zijn woning. De politie vermoedt dat er minimaal twee personen bij betrokken waren.

Ketting met haak

De Waal was een boom van een kerel, die in Boven-Hardinxveld veel vijanden, maar ook vrienden had. De politie schetst een beeld van een man met losse handjes als hij in conflict kwam met iemand. Na publicaties in een huis-aan-huis-blad besloot de politie om tien jaar na dato nieuw onderzoek te doen. Zo kwamen rechercheurs met een Mobiel Media Lab naar het dorp. Inwoners konden daar de ketting met haak, een ‘broodje’ van dertig kilo en een betonband zien waarmee De Waal naar de bodem van het kanaal was afgezonken.