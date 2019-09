Onderzoek naar familiemoord gaat nog weken duren

De rijksrecherche trekt nog minstens twee weken uit voor het onderzoek naar de familiemoord in een woning in de Dordtse Heimerstein. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam weten.

Volgens woordvoerder Olav Brink is het onderzoek van het rechercheteam opgesplitst in twee delen. Enerzijds wordt gekeken naar de schietpartij door vader en echtgenoot Wendell C. (35), die daarbij maandagavond zijn dochtertjes Naiomy (8) en Nicolle (12) alsmede zijn vrouw Maryori (27) om het leven bracht. Daarna doodde de agent van het district Drechtsteden Binnen zichzelf.

,,Je wilt onderzoeken wat zich in de woning heeft afgespeeld en wat er de rest van de dag is gebeurd’’, zegt Brink over het onderzoek. Zo liet burgemeester Kolff van Dordrecht eerder weten dat C. tot vijf uur ’s middags had gewerkt. Daarna is hij naar huis gereden. Anderhalf uur later - om 18.33 uur kwam de melding binnen bij 112 dat er werd geschoten - vermoordde hij met zijn dienstwapen zijn familie.

Zeer waarschijnlijk worden daarom ook zijn collega’s van die dag gehoord. ,,We gaan getuigen horen’’, is het enige dat de OM-woordvoerder hierover kwijt kan.

Zorgvuldig

Voorlopig is de woning waar de tragedie zich afspeelde niet vrijgegeven door het onderzoeksteam, dat ook sporenonderzoek heeft gedaan in de auto van de familie. ,,De rijksrecherche gaat heel zorgvuldig te werk. Alle disciplines worden er bij betrokken. Van technisch rechercheurs tot familierechercheurs en specialisten op het gebied ict’’, aldus Brink, waarmee hij onder meer doelt op het uitpluizen van mobiele telefoons en computers.

Dit deel van het onderzoek neemt volgens het OM zeker nog twee weken in beslag. ,,Maar het kan ook langer duren’’, aldus Brink. Over het onderzoek zelf kan het OM alleen zeggen dat vaststaat dat het dienstwapen is gebruikt. ,,En daarmee is uitgesloten dat er nog een ander bij betrokken is geweest.’’

Wel wil de rijksrecherche weten hoe het dienstwapen in de woning is gekomen. Daarom richt het andere deel van het onderzoek van hetzelfde team zich op de vraag wat de politie had kunnen doen om gebruik van het dienstwapen te voorkomen. Uitkomst hierbij kan ook zijn: niets. ,,Dit onderzoek zal sowieso langer duren’’, aldus Brink.

De rijksrecherche is ingeschakeld met oog op de onafhankelijkheid. ,,Verder is het heel heftig als eigen collega’s zo’n onderzoek moeten doen’’, aldus Brink.