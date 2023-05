Onderzoek naar moord op Remsley Eisden wordt er een van lange adem; enige verdachte op vrije voeten

Liquidatie Remsley Eisden: politie ontvangt anonieme brief met ‘zeer concrete en relevante informatie’

De politie heeft een anonieme, handgeschreven brief ontvangen over de moord op de 36-jarige Remsley Eisden uit Dordrecht. Hij werd vorig jaar in de nacht van 15 op 16 oktober na een cafébezoek geliquideerd in de Van den Tempelstraat waar hij in zijn geparkeerde auto zat.