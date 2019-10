Onderzoek verzekeraar naar fraude onvoldoende voor vervolging

UPDATEDetectivewerk van verzekeraars naar fraudegevallen is onvoldoende om vermeende bedriegers mee voor de strafrechter te slepen. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald in proefprocessen tegen drie veronderstelde fraudeurs uit Dordrecht en Den Haag.

In alle gevallen, waarbij de politie (bijna) geen onderzoek verrichte, werd het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard. ,,Een onderzoek op deze manier kan niet leiden tot een proces’’, oordeelden de rechters.

De rechtbank in Dordrecht benadrukte dat ze met het vonnis geen waardeoordeel gaven over uitkomsten van het onderzoek door de verzekeraars. ,,We komen niet eens toe aan een inhoudelijke beoordeling’’, klonk het. ,,Het belang van fraudebestrijding is groot. Voor verzekeraars én verzekerden. Maar de manier waarop het onderzoek verlopen is, past niet binnen de kaders van de wet. Het OM mag op basis van dit onderzoek geen besluit nemen tot vervolging.’’

Fraudezaken blijven liggen

Het OM startte de proefprocessen om te onderzoeken of het mogelijk is om vaker mensen aan te pakken die de verzekering tillen. Dat zou volgens justitie kunnen door het onderzoekswerk geheel uit te laten voeren door de verzekeraars zelf. De politie laat volgens het OM veel fraudezaken liggen, omdat er te weinig personeel is en zaken zoals geweldsdelicten voorrang krijgen. „Slechts een bedroevend klein aantal verzekeringsfraudes komt bij de strafrechter”, zei officier van justitie Petra Willemse eerder. In 2017 werd een pact gesloten met het Verbond van Verzekeraars.

De eerste fraudezaak die werd geselecteerd betrof een 33-jarige man uit Den Haag die 98.490 euro kreeg van verzekeraar Alianz. Na een aanrijding zou hij van 2014 tot en met 2016 ‘whiplashachtige’ klachten hebben gekregen en vervalste nota’s en facturen hebben ingediend. De man ontkent de aantijging en was blij met het oordeel van de rechters. ,,Het onderzoek moet gewoon door goede mensen worden gedaan. Politiemensen’’, zei hij. In zijn geval werd hij alleen verhoord door de politie nadat de verzekeraar een compleet dossier bij het OM had afgeleverd.

Meer varianten

Met het oordeel van de Dordtse rechtbank is overigens niet gezegd dat de Hagenaar helemaal van de kwestie verlost is. Het OM kan de zaak alsnog doorzetten. ,,Er zijn meerdere varianten denkbaar’’, zei Willemse na afloop. Met haar collega Thomas Slieker kan ze in hoger beroep tegen het vonnis, een nieuw politieonderzoek instellen of wetgeving aan laten passen door detectives van verzekeringmaatschappijen voortaan aan te merken als opsporingsinstantie.

Door de uitkomst in het eerste proefproces werd het OM automatisch ook niet-ontvankelijk verklaard in de twee fraudezaak die zich afspeelde in Dordrecht. Daar zouden twee mannen in 2017 een aanrijding op de kruising Nassauweg/Prinses Julianastraat in scene hebben gezet om ruim 5400 euro op te strijken. De verzekerden ontkennen.

Officier Slieker zag de uitslag van dinsdag niet als nederlaag. ,,Als je een proeftuin start, dan weet je dat je langs de grenzen van strafvordering loopt. Dan kan het twee kanten opgaan. We moeten de uitkomst even bestuderen. We zijn niet over één nacht ijs gegaan, hebben het onderzoek kritisch onder de loep genomen. We laten dit even bezinken.’’