Ongeloof bij fans: Nielson slaat 'hometown Dordrecht' over bij clubtour

De zanger stond in december nog op de planken van Bibelot voor een show ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van het Dordtse poppodium, reageert hij op het sociale medium. ,,Nu is de rest van het land aan de beurt.’’ Tegelijk geeft hij zijn bewoneraars een hoop voor de toekomst door te beloven dat er op langere termijn echt nog wel optredens in zijn eigen stad aankomen. ,,I’ll be back!’’



Afgelopen zomer trad hij overigens ook al in Dordrecht op, toen tijdens Live at Wantij in het Wantijpark. En een jaar daarvoor stond hij op de gratis variant Wantijpop op dezelfde plek.



Overigens neemt Nielsonfan Jolanda Verhoeven het op Facebook op voor Nielson. ,,Alsof iedere artiest verplicht is op te treden in zijn eigen stad. Dat verwachten is pas gek.’’