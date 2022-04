Onhandige klussers en weer opstartende sporters zorgen voor drukte bij huisartsenpost Drechtsteden

Albert Schweitzer ziekenhuis is co­vid-cri­sis nog lang niet te boven

Lange wachttijden voor operaties, nierpatiënten die naar Gorinchem uit moeten wijken voor hun dialyse, het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) in Dordrecht is de covid-crisis nog lang niet te boven. Dat schrijft bestuursvoorzitter Peter van der Meer in een brief aan zijn medewerkers.

16 april