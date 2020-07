‘Onschuldige kiespijn’ bleek agressieve kanker die de lieve Natalie (21) fataal werd: ‘Zorg dat je lol hebt’

VERTEL JOUW VERHAAL Weet je nog? De zomer van...

1 juli Die ene zomer dat je je grote liefde ontmoette, dat je je helemaal liet gaan op een festival of begon aan die schitterende wereldreis. Of misschien stond je wel te juichen in een stadion toen het Nederlands elftal in de finale van een EK of een WK stond? Kortom, een memorabele zomer waar je nog regelmatig aan terugdenkt.