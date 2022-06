Onvrede onder Oekraïense vluchtelingen over opvang Crownpoint: ‘Te veel regels en een gebrek aan privacy’

2000 slaapplek­ken voor Oekraïners vinden is een pittige klus: ‘Er wordt vanuit het hart gewerkt’

Het is een pittige klus om voor eind deze maand tweeduizend slaap- en leefplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in deze regio geregeld te hebben. En het is nog maar de vraag of het gaat lukken. ,,Er komt meer bij kijken dan mensen misschien op het eerste gezicht denken. Maar we zijn blij dat we voor de vluchtelingen van betekenis kunnen zijn.”

17 mei