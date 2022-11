Ook deze school gaat elke dag brood smeren voor de kinderen: ‘Steeds meer ouders naar Voedselbank’

Het ontbijt is bedoeld voor kinderen van ouders die vanwege de inflatie en stijgende kosten voor energie moeite hebben om hun kinderen te voeden voor ze naar school gaan. De leerlingen kunnen tussen 08.00 en 08.20 uur één of meerdere boterhammen krijgen op beide locaties. Dan kunnen ze direct ook inslaan voor tijdens de lunch. Die vindt sowieso al op school plaats, maar daarvoor dienen ouders normaal gesproken zelf te zorgen.

Meer ouders naar Voedselbank

Directeur Lonneke van den Anker van de Alblasserdamse school zegt dat voor de ‘boterhammenbar’ is gekozen, omdat steeds meer ouders bij de Voedselbank moeten aankloppen om rond te komen. ,,Daarom hebben we subsidie aangevraagd bij het Jeugdeducatiefonds én gekregen. Zo hopen we ouders en hun kinderen te helpen het te redden in deze tijd.’’

In principe is het enkel voor hen bedoeld. ,,Omdat we niet alle financiële gegevens willen en kunnen vragen, zijn alle kinderen welkom, al gaan we ervan uit dat mensen die het niet nodig hebben er geen gebruik van zullen maken.’’

Quote Ik hoop dat mensen die het echt nodig hebben niet uit schaamte wegblijven Lonneke van den Anker

Met de subsidie kan tot eind januari op allebei de locaties voor ontbijt worden gezorgd, waarbij het de bedoeling is dat Van den Anker en de conciërge de boterhammen gaan smeren voor schooltijd. ,,Maar als eind januari blijkt dat dit verlengd moet worden, dan gaan we daarover in gesprek. Dit is uit nood geboren en ik hoop dat mensen die het echt nodig hebben niet uit schaamte wegblijven.’’

Het is tot nu toe de enige school in het dorp die dit doet. In Dordrecht is ook een aantal scholen dat ontbijt verzorgt.

