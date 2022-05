Ook tweede slachtoffer (18) van scooterongeluk Alblasserdam overleden

Verontwaar­dig­de reacties op nu al afblazen van kerstmarkt in Dordrecht: ‘Ik ben echt pissed’

Wendy van Eijsbergen van Magical Gifts keek al uit naar de kerstmarkt in Dordrecht. Dat het evenement opnieuw niet doorgaat, betekent een dreun voor veel ondernemers, onder wie de eigenaresse van de zaak in Disneyartikelen. ,,Het is onvoorstelbaar’’, zegt ze. ,,Dit was voor ons de drukste week van het jaar. Ik ben echt pissed.’’

6 mei