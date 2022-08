Ook waterschap verwijdert protestvlaggen van lantaarnpalen en bruggen vanwege veiligheid

Afleiding

Het waterschap stelt dat dergelijke attributen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, omdat ze voor afleiding in het verkeer zorgen of op voorbijrijdende auto’s of fietsers terecht kunnen komen als ze losraken. ‘Daarom worden dergelijke vlaggen of doeken weggehaald wanneer het waterschap ze aan zijn eigendommen tegenkomt of er melding over krijgt', stelt Hollandse Delta op de website.