Op deze plek kunnen binnenkort nog eens 180 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen

De Veiligheidsregio’s hebben opdracht gekregen om voor minimaal 2000 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne onderdak te organiseren. In Hendrik-Ido-Ambacht zouden er ongeveer 200 personen moeten worden opgevangen. Omdat de gemeente geen geschikte bestaande locaties kon vinden, is ervoor gekozen om een riviercruiseschip te huren. ,,Na de nodige voorbereidingen is deze locatie nu klaar voor het bieden van tijdelijke opvang”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het schip, genaamd Capella , komt voorlopig voor zes maanden aan de Citadelkade te liggen. De eigenaar van het terrein - ABB - biedt de ligplaats kosteloos aan. In Dordrecht, aan de Korte Wantijkade, en Zwijndrecht zijn eerder ook al opvangboten aangemeerd, daar verblijven inmiddels honderden mensen. Het schip dat in Hendrik-Ido-Ambacht wordt ingezet, is in 2021 gebouwd en wordt onder normale omstandigheden ingezet als passagiersschip. Er zijn dus ook grotere ruimtes zoals een restaurant en een kamer voor recreatie.

Aantallen

In totaal wonen er 1262 Oekraïners in de reguliere opvangcentra in de regio Zuid-Holland Zuid, dat strekt van de Hoeksche Waard tot Gorinchem. Er zijn nu 1777 bedden bedden in totaal, daarvan zijn er dus 437 beschikbaar. In het Dordtse gebouw CrownPoint slapen 496 vluchtelingen, op de boot in die stad 160. Op het Sliedrechtse Stationspark verblijven 124 vluchtelingen. In de Hoeksche Waard 119. In Zwijndrecht 163. Papendrecht telt er 34, Hardinxveld 93 en Gorinchem 38.