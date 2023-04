Op pad met Pasen: lammetjesdag en eieren zoeken in Dordrecht

Café Nabi twee weken dicht na brand: ‘Om openbare orde te garanderen en rust te herstellen’

Burgemeester Wouter Kolff heeft het Dordtse café Nabi aan de Tesselschadestraat in Dordrecht voor twee weken gesloten, nadat daar in de nacht van zondag op maandag brand is gesticht. Dat besluit is genomen om de openbare orde te garanderen en de rust te laten terugkeren in de wijk, schrijft de gemeente.