Open Monumentendag 2022 in Dordrecht: hier kun je dit jaar binnenkijken

indebuurtHeb je altijd al binnen willen kijken in de Vrijmetselaarsloge, op stoomsleper Pieter Boele of in De Watertoren in Dubbeldam? Dat kan tijdens Open Monumentendag 2022 in Dordrecht. Er zijn dan in heel Nederland monumenten gratis opengesteld voor publiek, zo ook in Dordrecht.

Eigenlijk zijn er twee open monumentendagen. Op zowel 10 als 11 september 2022 kan je bij monumentale plekken een kijkje nemen. Het doel van Open Monumentendag is om mensen bekend te maken met het monumentale erfgoed in ons land. En bovendien is het leuk dat je plekken kunt bezoeken waar je normaal niet zomaar binnenkomt!

Dit is er te doen in Dordrecht

Tijdens de monumentendagen is er van alles te doen in Dordrecht. Er is bijvoorbeeld een leuke wandeling langs horeca in monumentale panden. Op vertoon van je flyer of de website krijg je daar korting. Voor gezinnen is er een speciale bingokaart waarmee je zelf door de stad kunt wandelen en op zoek kunt naar een deurklopper, muuranker of een klokgevel. Met een volle bingokaart kan je naar de VVV voor een cadeautje. Dit jaar is er ook weer muziek in en om de stad. Een van de bijzondere plekken is de Essenhof waar mensen op zondag welkom zijn voor muziek en een bezoek aan de monumenten op de begraafplaats.



Dit jaar doen er in Dordrecht meer dan 70 monumenten mee. Dat zijn er te veel om allemaal op te noemen, maar we hebben er hieronder wel een paar voor je op een rijtje gezet. Het hele programma vind je hier.

Het thema van Open Monumentendag 2022 in Dordrecht

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag ‘Duurzaam duurt het langst’. Door de jaren heen hebben die monumentale panden zich moeten aanpassen aan de normen voor duurzaamheid, binnen de grenzen van wat mogelijk is bij cultureel erfgoed. Tijdens de monumentendagen in 2022 krijg je een kijkje in hoe de monumentale gebouwen duurzamer zijn gemaakt.

Duurzaamheidscentrum Weizigt

Duurzaamheidscentrum Weizigt is dit jaar beelddrager van de Open Monumentendagen. Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het Koetshuis geopend van 12.00 tot 17.00 uur voor het publiek. Speciaal voor de Open Monumentendagen zijn de voormalige Paardenstal en Koetsruimte te bezichtigen. De prachtige vernieuwde tuin is ook te bezoeken.

Vrijmetselaarsloge La Flamboyante

Vrijmetselaarsloge La Flamboyante is beide dagen geopend: op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Alle ruimtes in het bijzondere gebouw kunnen alle ruimtes vrij bekijken. Een unieke kans, want normaal gesproken kun je hier niet zomaar rondlopen!

Stoomsleper Pieter Boele

Je hebt de Pieter Boele vast wel eens zien liggen in de Wolwevershaven. Tussen 12:00 en 16:00 uur kun je elk heel uur een rondvaart van 45 minuten maken op deze mooie boot. Tijdens de tocht kun je de stoommachine bezichtigen en de vrijwilligers vertellen je van alles over de historie. Inschepen is op het Groothoofd. Kosten: 5 euro p.p., kinderen (van 4 t/m 12 jaar) mogen voor 3,50 euro mee.

Watertoren Buitenlust

Deze betonnen watertoren, aan de rand van Dubbeldam, is in 1916 gebouwd. Het zeskantige tentdak was van oorsprong afgewerkt in zandsteenkleur. Wil je nog meer leuke dingen weten? Tijdens de Open Monumentdag vinden er rondleidingen plaats.

Wilhelminakerk

Zaterdag 10 september is de Wilhelminakerk open van 10.00 tot 17.00 uur. Om 11.00 uur kun je genieten van orgel- en blokfluitmuziek. Wist je dat het zaterdag ook Nationale Orgeldag is? In het kader daarvan speelt het orgel van de Wilhelminakerk om 14:00 en om 16:00 uur. Er is ook een fototentoonstelling en een doorlopende fotopresentatie over de kerk.

The Movies

Cinema The Movies is gevestigd in een 18e eeuws monumentaal pand in het Hofkwartier, het historische centrum van Dordrecht. Tijdens de Open Monumentendag worden er – heel toepasselijk – kostuumdrama’s vertoond. Op zaterdag 10 september kun je om 16:00 uur een film zien en op zondag om 14:30 uur. De films zijn geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.