Opgelucht ademhalen: geen dode dieren na olielek op Wantij

HOE IS HET NU MET? Dina haalde met veel pijn en moeite haar moeder weg uit de oorlog: ‘Zo blij dat ze veilig is’

De Oekraïense Dina Semchenko uit Gorinchem belandde vorig jaar in een nachtmerrie toen er oorlog uitbrak in haar geboorteland. Ze zette alles op alles om haar moeder weg te halen, mét succes. Maar de stress en het verdriet om haar land, familie en vrienden is gebleven.