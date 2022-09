Opknappen probleemzwembad Blokweer gaat Alblasserdam drie miljoen euro kosten

Een nieuw, betonnen bassin voor het Alblasserdamse probleemzwembad Blokweer. Dat stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor. Het bad sloot in februari plots door roestvorming en scheuren in de constructie . Het zwembad is, zo werd in het voorjaar duidelijk, in ieder geval tot volgend jaar zomer onbruikbaar.

Het college liet na het slechte nieuws uitzoeken wat het beste is. Het herstellen van het huidige roestvrijstalen-bassin of dat bassin vervangen door een betonnen variant. Daarbij is gekeken naar de kosten, hoe lang het duurt voordat de klus geklaard is, naar duurzaamheid en het beheer als Blokweer weer kan draaien.

Goedkoper en sneller

De voor- en nadelen van beide oplossingen liggen volgens B en W ‘dicht bij elkaar’. Het oplappen van het RVS-bassin is goedkoper en kan sneller worden gerealiseerd. De oplevering is dan mogelijk in de eerste week van september 2023, bij een betonnen bassin wordt dat op medio oktober ingeschat.

Het plaatsen van een betonnen bassin scoort beter op de punten beheer en duurzaamheid, door de daling van het energieverbruik. Met een betonnen bak daalt het verbruik met elf procent tegenover twee procent met een herstel van het huidige RVS-bassin.

Niet bereid tot financiële compensatie

Alles bij elkaar kost een duurzaam zwembad met nieuw, betonnen bassin 2.468.000 euro. Het afboeken van de huidige zwembadbak is op zes ton berekend. In het raadsvoorstel om weer tot een veilig en bruikbaar bad te komen, wordt ook duidelijk dat leverancier Variopool vindt dat het bedrijf geen blaam treft en derhalve niet bereid is tot financiële compensatie. Of de gemeente via de rechter kosten gaat proberen te verhalen op Variopool is nog onduidelijk. Op 27 september moet de gemeenteraad een beslissing nemen over Blokweer.

