Opkomst Dordtse raadsverkiezingen nóg lager dan gedacht

In werkelijkheid blijkt niet meer dan 46,7 procent van de 96.171 stemgerechtigden de gang naar één van de 79 stembureaus te hebben gemaakt. Dat meldt burgemeester Wouter Kolff, die donderdagmiddag het daadwerkelijke aantal stemmen per stembureau heeft vastgesteld.

Betere score dan Rotterdam

Dordrecht scoort daarmee wel beter dan grote steden als Rotterdam, waar de teller stokte op 38,9 procent. Maar het is nog altijd fors minder dan de opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Destijds maakte net iets meer dan de helft (50,15 procent) een vakje rood.

,,We doen er alles aan om de opkomst te bevorderen, maar de verkiezingen zijn in de verdrukking gekomen door het wereldnieuws. Ik had net als vier jaar geleden graag boven de 50 procent uitgekomen’’, zei Kolff woensdagavond over de opkomst.