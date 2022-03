Oplichter gepakt dankzij vrouw (85) uit Ambacht

De oplichter probeerde de vrouw ervan te overtuigen dat er iets mis was met haar bankrekening en dat er iemand zou komen om het pasje op te halen. Ze was al vaker gebeld door zogenoemde bankmedewerkers, maar tot dan toe gooide ze altijd meteen de hoorn op de haak. Deze keer besloot ze het anders aan te pakken. ,,Ik ben stiekem naar de buren gelopen, terwijl ik die vent nog aan de lijn had en heb tegen mijn buurvrouw gefluisterd dat ze de politie moest bellen’’, aldus de vrouw. De politie stond snel daarna klaar in de buurt van de woning. Twee uur later werd er aangebeld. Een 18-jarige man vroeg naar de bankpas en is op heterdaad aangehouden.