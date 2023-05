Opmerkelijke melding op toegangspoortjes station Dordrecht: ‘Verlaat direct het station’

OVER DE TONG Wijn uit een kelk, hakmessen en zure matten mousse bij ‘t Oude Raedthuys in Woudrichem

Statig, groots, middeleeuws. Vanaf de 16e eeuw is hier al bedrijvigheid. In de mooie vesting Woudrichem (of Woerkum) is al jaren een restaurant gevestigd in een iconisch gebouw; ’t Oude Raedthuys is tevens een feest- en trouwlocatie. Maar voor hoelang nog? ,,Dit is zo’n toffe plek voor jonge ondernemers. Het pareltje van Woudrichem.’’