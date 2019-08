Opnieuw celstraf geëist tegen vrouw die 1,1 miljoen van Karwei overmaakte naar internetliefde

Regen kan de Pasar Ma­lam-pret niet bederven: ‘Qua sfeer op nummer één’

10:21 Ons kent ons, maar tegelijkertijd toegankelijk voor iedereen: dat is wat de Pasar Malam in Dordrecht al jaren uitstraalt. De achtste editie van het vierdaagse festival is in volle gang. Regenbuien kunnen de sfeer niet bederven.