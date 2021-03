Opnieuw een oudere ‘gevaccineerd’ door oplichter, ditmaal in Dordrecht

Opnieuw is een bejaard slachtoffer aan huis ingespoten met een nepvaccin. Nadat eerder twee ouderen in Heerjansdam bezoek kregen van een oplichter, is ditmaal een 84-jarige man uit Dordrecht ‘gevaccineerd’.

Een vrouw belde afgelopen dinsdag bij de Dordtenaar aan met het verhaal dat ze kwam voor ‘de prik’. De man liet haar nietsvermoedend binnen en is ingeënt. Daarna verliet de dader de woning weer.

Het slachtoffer maakt het verder goed. Wat opvalt is dat in alle drie de gevallen de oplichters zonder buit zijn vertrokken. Onduidelijk is wat hun beweegredenen zijn. De politie neemt de zaak desalniettemin hoog op en doet onderzoek.

,,Het is schandelijk dat mensen op zo’n misselijke manier misbruik maken van kwetsbare ouderen’’, reageert burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.

De politie benadrukt dat de GGD mensen niet aan huis vaccineert tegen corona. Wie toch iemand aan de deur krijgt, wordt verzocht direct 112 te bellen.

Heerjansdam

In Heerjansdam ging het om slachtoffers van 90 en 83 jaar, die in hetzelfde appartementencomplex wonen. De 90-jarige vrouw kreeg op 28 januari bezoek van een zogenaamde GGD-medewerkster, die beweerde voor een coronaprik te komen. Exact een maand later werd er bij de 83-jarige vrouw aangebeld door een man met een soortgelijk verhaal.

Het is onduidelijk met welke vloeistof deze slachtoffers zijn ingespoten, maar het was in elk geval geen coronavaccin. Voor zover nu bekend hebben zij er geen nadelige gevolgen van ondervonden.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde afgelopen dinsdag aandacht aan de zaak. De vrouwen in Heerjansdam zouden bezoek hebben gekregen van een vrouw van rond de 60 en een man van in de 30. De politie deelde hun signalement. De oproep heeft tot nu toe zeven tips opgeleverd.

De politie is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk zelf het slachtoffer zijn geworden van dergelijke praktijken. Ook met mensen die wel de deur hebben dichtgehouden, wil de politie in contact komen.

