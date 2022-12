Opvang asielzoekers en vluchtelingen in Sliedrecht langer dan verwacht: ‘Stroom blijft te groot’

De crisisnoodopvang in het gemeentekantoor in Sliedrecht, voor asielzoekers die niet terechtkunnen in het overvolle Ter Apel, duurt maanden langer dan gepland. Ook de noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, blijft voorlopig nog even open. ,,De vluchtelingenstroom blijft groot.”

Sliedrechtse Burgemeester Jan de Vries heeft samen met de wethouders besloten dat de crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor in ieder geval openblijft tot 1 april 2023. Daarnaast is ook besloten dat de noodopvang voor Oekraïners openblijft tot 1 april 2024. ,,Over de verlenging van de openstelling van de opvanglocaties zijn ook afspraken gemaakt binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en met het kabinet.”

Dit is vooral ook te danken is aan de gastvrij­heid van onze inwoners, de bijdrage van vele vrijwilli­gers en de inzet van onze medewer­kers

Eerder was het de bedoeling dat de crisisnoodopvang tot eind deze maand zou duren, maar er is een grote instroom aan vluchtelingen en asielzoekers, en op korte termijn nog geen zicht op grootschalige landelijke opvanglocaties. Aan iedere Veiligheidsregio is gevraagd 450 crisisnoodopvangplekken te realiseren voor reguliere asielzoekers (niet zijnde Oekraïners). In Sliedrecht zijn nu vijftig plekken gerealiseerd. ,,Met het Veiligheidsberaad is het streven afgesproken dat deze crisisnoodopvang onder regie van de Veiligheidsregio’s op 1 april 2023 is afgebouwd.”

Dat de opvang voor Oekraïners langer aanhoudt, is omdat de oorlog nog niet voorbij is.

‘Het gaat goed’

Bij het besluit om de opvang te verlengen is volgens burgemeester en wethouders meegenomen dat dat de opvang van vluchtelingen in Sliedrecht ‘goed verloopt’. Zij geven aan dat dit ‘vooral ook te danken is aan de gastvrijheid van onze inwoners, de bijdrage van vele vrijwilligers en de inzet van onze medewerkers’.

