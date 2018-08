Opvang overspoeld door egelbaby's: al 25 weesjes binnengebracht

Voor wie een klein egeltje vindt, is het advies van de kenners om het beestje niet direct naar de egelopvang op de Admiraal de Ruyterweg te brengen. ‘Kijk het eerst een uurtje aan of de moeder het jong niet komt halen’, klinkt het.



Momenteel zitten er nog vijftien baby-egeltjes in de opvang van één of twee weken oud. Pas als ze anderhalf of twee maanden oud zijn en zo’n 600 gram wegen, worden de beesten weer uitgezet. ,,Tot die tijd moeten we ze verzorgen, want ze zijn allemaal zonder moeder gebracht’’, legt Van Jaarsveld uit.



De allerkleinsten krijgen momenteel met de hand de fles. ,,Dat moet om de drie uur gebeuren, dus daarom gaan ze met onze vrijwilligers mee naar huis. Later gaan ze naar de opvang, waar ze zelfstandig kunnen eten.’’