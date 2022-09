Opvangplekken Oekraïense vluchtelingen voor het eerst bijna helemaal vol in deze regio

Voor het eerst sinds de oorlog uitbrak, eind februari dit jaar, is het zo druk met vluchtelingen in de gemeentelijke opvangcentra in Sliedrecht, Papendrecht, Dordrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Gorinchem en de Hoeksche Waard. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ze voor een paar maanden konden blijven, maar de oorlog houdt langer aan dan menigeen verwachtte. Daarom wordt de opvangregeling verlengd tot in ieder geval mei volgend jaar.