Oranje Comité ziet kansen in boerenprotest: ‘Wij willen die honderden vlaggen overnemen en hergebruiken’

Gemeente had met publici­teit over Weizigt­park méér moeten uitpakken

Op zich niks mis mee, met dat voorstel van de Partij voor de Dieren om bij elke te sneuvelen boom in Dordt een lintje of een bordje op te hangen om duidelijk te maken waaróm en wannéér ‘ie voor de bijl gaat. Niet iedereen leest immers het plaatselijke nieuws, maar mensen hebben natuurlijk wél het recht om te weten wat er zo allemaal in hun stadje staat te gebeuren.

10 augustus