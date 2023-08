Oranje Nassauschool in Dordrecht stopt met hoogbegaafdenonderwijs wegens lerarentekort

dordt eigen-aardig Klagen over Dordt alleen van deze tijd? Nee hoor, dat gebeurt al eeuwen (en dit is waarover)

Er wordt in Dordrecht heel wat geklaagd: te grote terrassen, te late horeca-sluitingstijden, stinkende auto’s, te hard rijden. Is al dat geklaag alleen van deze tijd of hadden Dordtenaren vroeger ook al problemen in hun hun leefomgeving?