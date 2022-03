Organisatie Dordtse avondvierdaagse moet stoppen, maar opvolgers staan al klaar: ‘Wij kunnen niet meer’

Deze topact met vier nummer 1-hits komt naar Wantijpop in Dordrecht

Het had een knaleditie moeten worden op zaterdag 13 juni 2020, de 25ste aflevering van Wantijpop in het Wantijpark in Dordrecht. Maar corona gooide roet in het eten. Nu maakt de organisatie de eerste drie namen van de vertraagde jubileumeditie bekend.

26 maart