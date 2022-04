Oude tolplein eind deze maand gesloopt; Kiltunnel gaat voor tweede keer een weekeinde dicht

Dat lijkt geen overbodige luxe. Zeker sinds de coronamaatregelen zijn vervallen, is de drukte flink toegenomen. In de spits is de file voor de tunnel soms zo lang dat deze tijdelijk tolvrij wordt gegeven om het verkeer te laten doorstromen. Als het groot onderhoud van de tunnel klaar is, zijn in beide richtingen vijf tolpoorten beschikbaar.