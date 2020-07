Ouders willen dat school opstaat tegen racisme na incident met dochtertje (5)

Dordt Eigen-Aardig Hoe de oude verkrotte binnenstad van Dordrecht een geliefde plek werd om te wonen

15 juli In de binnenstad van Dordrecht, ‘binnen de Spuihaven’, wordt steeds meer gewoond. Oude panden worden geschikt gemaakt als appartementencomplex, er kwamen luxe lofts in een oude boterbeurs, herenhuizen en pakhuizen worden verticaal of horizontaal gesplitst voor luxe woningen. Kennelijk is de oude stad geliefd. Maar dat is pas sinds kort. De leefomstandigheden van het merendeel van de Dordtenaren waren eeuwenlang bar en boos.