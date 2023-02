Overlast door ratten? Ja, zegt dit raadslid. Nee, zegt de wethouder: ‘Hoe groot zijn problemen nou echt?’

MET VIDEO Ratten trippelen ‘s nachts door woning van Sandra: ‘Zoontje ligt soms te gillen in bed’

Dan denk je 's nachts even rustig naar het toilet te gaan, sta je plots oog in oog met een rat. Zodra de nacht valt, gaan de ratten op strooptocht. En niet alleen op straat - ook binnenshuis. Zo weet de Dordtse Sandra (32) als geen ander. ,,Mijn zoon ligt te gillen in bed. Dit kan zo niet meer.’’

19 augustus