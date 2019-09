Overvallen Zwijndrechtenaar heeft 400.000 euro in verhuisdoos, justitie onderzoekt herkomst

Groep jongeren slaat op man in bij station Sliedrecht: politie zoekt getuigen

10:44 De politie is op zoek naar getuigen van een fikse vechtpartij op het Stationsplein in Sliedrecht. Daar zou in de nacht van woensdag 29 augustus op donderdag 29 augustus een groep van 12 tot 15 jongeren een jonge man hebben geslagen en geschopt.