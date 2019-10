Pakketbezorger gestoken met keukenmes bij overval aan de Mariastraat

Een pakketbezorger is dinsdagmiddag overvallen terwijl hij met zijn bus aan de Mariastraat in Dordrecht stond. De verdachte is gevlucht.

Rond 15.00 uur kreeg de politie een melding van een overval in de wijk Krispijn. De pakketbezorger is neergestoken, laten agenten ter plaatse weten. Volgens omstanders is hij in zijn been gestoken. Het mes, een keukenmes van zo'n veertig centimeter, is in de Hendrikstraat gevonden.

Een omstander is nog achter de dader aangerend, maar kreeg hem niet te pakken. Hij zag wel dat de dader het mes achterliet in de Hendrikstraat.

Verdachte

De politiehelikopter is ingezet om mee te zoeken naar de verdachte. Onder meer op begraafplaats Essenhof werd gezocht. Maar ook in de wijk achter de Mariastraat en op de Dubbeldamseweg Zuid was veel politie te vinden. In de Hendrikstraat is onderzoek gedaan.

De pakketbezorger hoefde niet mee in de ambulance. De wond in zijn been kon worden gehecht.

