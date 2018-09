Papendrecht staat stil bij familiedrama: kaarsjes en knuffels bij woning Cremerstraat

Column 'Alles beter dan een uitkering, toch?'

22 september Henk heeft werk en dat werd tijd ook, want hij was naar eigen zeggen ‘hard op weg om Dordts eerste bejaarde zonder arbeidsverleden te worden’. In het café trakteert hij op bier en bitterballen en wij aan de grote leestafel, toch vooral gevuld met vage kennissen van het feestvarken, mogen meedelen in de vreugde.