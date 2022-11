Papendrechter (41) opgepakt in internationaal onderzoek naar productie en verkoop drugs

De politie heeft maandag een Papendrechter opgepakt in een onderzoek naar de productie van en internationale handel in verdovende middelen. Het gaat om een man van 41 jaar.

Behalve de Papendrechter werden ook mannen uit Harlingen (40) en Goutum (40) in Friesland opgepakt. Er waren doorzoekingen in verschillende panden in Harlingen, Goutum, Leeuwarden en Papendrecht.

De mannen worden ervan verdacht dat zij in georganiseerd verband zich bezig hebben gehouden met de internationale handel in verdovende middelen en de productie van verdovende middelen. Zij zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Gespecialiseerde speurhonden

Direct na de aanhoudingen zijn de woningen van de verdachten en drie andere panden doorzocht. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van speurhonden die specifiek zijn opgeleid om te zoeken naar verdovende middelen en contant geld.

Er gaan op jaarbasis in Nederland vele miljarden euro’s om in de criminele drugsindustrie. De illegale inkomsten uit drugsactiviteiten worden in de legale economie witgewassen. Drugsproductie- en handel is vaak de oorzaak van ondermijning in Nederland. Deze ondermijning heeft allerlei zware criminaliteit tot gevolg. Denk aan witwassen, corruptie, bedreiging en geweld. Daarom is er overheden en politie veel aan gelegen de betrokken criminele netwerken hard aan te pakken.

