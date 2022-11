Papendrechters komen nog maar mondjesmaat gratis douchen: ‘Ze hebben misschien nog wat schroom’

Qbuzz: Meer snelle bussen in spits, minder treinen in avonduren tussen Gorinchem en Geldermal­sen

Meer snelle bussen in de spits van zowel Papendrecht als Alblasserdam naar Rotterdam, maar minder treinen tijdens rustige uren op de MerwedeLingelijn tussen Gorinchem en Geldermalsen. Dat zijn in een notendop de belangrijkste wijzigingen die vervoerder Qbuzz doorvoert in de nieuwe dienstregeling die op 11 december ingaat.

24 november