Papendrechts bedrijf helpt Tata Steel met verduurzamen: ‘Kroon op ons werk’

Knaloranje Flintsto­nes stelen de show op WK in Qatar: ‘Mensen staan in de rij voor foto met ons’

Wint het Nederlands elftal tegen Ecuador vandaag? Een vriendengroep uit Dordrecht ziet dat wel gebeuren. Letterlijk voor hun neus ook, want ze zitten al sinds zondag in Qatar. En dat is niet onopgemerkt gebleven: de mannen stelen de show in hun knaloranje Flintstone-pakken. ,,Mensen stonden in de rij om met ons op de foto te gaan.”

12:01