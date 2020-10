Papendrechts rijtjeshuis speelt een rol in ‘actiefste cocaïnebende van Europa’, maar welke?

Cijfers CBS Dordrecht gaat drugshan­del ‘met hand en tand’ te lijf

5 september Meer dan een kwart van de Dordtenaren (28 procent) van vijftien jaar of ouder weet dat er in zijn of haar buurt drugsgebruik of drugshandel voorkomt. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor en cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een op de vijftien inwoners van de stad geeft aan daar overlast van te ervaren. ,,Dit moeten we met hand en tand bestrijden’’, zegt burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.