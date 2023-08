Papendrechtse en Dordtse scholen gaan de strijd aan: wie zamelt de meeste elektronische apparatuur in?

COLUMN In Dordt bulkt het straks van de 65-plus­sers

In een column vorige week had ik het over het feit dat Dordt weliswaar groeit, maar tegelijkertijd ook in rap tempo vergrijst. Naar verwachting is rond 2030 ongeveer een kwart van de Schapenkoppen ouder dan 65, al realiseer ik me dat deze, nu aanstaande senioren (die sowieso tot hun 67ste moeten werken), over het algemeen vitaler en minder ‘bejaard’ zullen zijn dan vroeger het geval was.