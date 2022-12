Papendrechtse veelpleger krijgt van rechters ‘kans om zijn plan voor te zetten’

IN DE KIJKER Jolanda zet vriendin Judith in de kijker en Daniela gouden bruidspaar Fred en Erika. Wie geef jij een pluim?

Mensen die al jarenlang helpen als vrijwilliger bij een sportclub, met een prikstok de wijk schoonhouden of hun diploma hebben gehaald: dat verdient wel wat aandacht! Zoals Daniela die Fred en Erika Riet uit Dordrecht in het zonnetje wil zetten. Na 50 jaar zitten ze nog steeds samen in het huwelijksbootje. Of Judith Holster, kloppend hart van de High Five Foundation.

8 december