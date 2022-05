Parkeergarage deze zomer gesloopt voor transformatie Spuiboulevard: ‘Waar kan ik dan mijn auto kwijt?’

COLUMN ‘Gezellig hoor, een kampioens­feest in het donker op dinsdag­avond’

De voetbalcompetitie voor de amateurs verkeert bijna in het beslissende stadium. Beslissingen over kampioenschappen en degradaties staan op het punt om te gaan vallen. Voor IFC kan het dinsdagavond prijs zijn in de vierde klasse, als het duel met Lekvogels tot een goed einde wordt gebracht. Ja, u leest het goed: in Hendrik-Ido-Ambacht kan het op dinsdagavond feest zijn. Gezellig hoor, in het donker en met de wetenschap dat het gros van de spelers, begeleiders en supporters een dag later gewoon weer aan het werk of richting de schoolbanken moet.

9 mei