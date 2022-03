Passagier spuit pepperspray in gezicht van buschauffeur om mondkapje

Dordtse buschauf­feur bedreigd door passagier: ‘Zonder kuchscherm was ik in mijn gezicht geslagen’

Buschauffeur Alexander Jansen uit Dordrecht is dinsdagmiddag tijdens zijn werk fysiek bedreigd door een boze passagier. Dankzij het kuchscherm in zijn bus kwam hij er zonder kleerscheuren vanaf. ,,Zonder kuchscherm was ik in mijn gezicht geslagen’’, vertelt hij opgelucht en geschrokken. De passagier is opgepakt.

