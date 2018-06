Passagiers midden op A16 uit de bus gezet, gestrande reiziger krijgt boete

VideoEen buschauffeur die door een ongeluk zijn normale route niet kon afmaken, heeft een groep passagiers midden op de A16 uit de bus gezet na een woordenwisseling over de te volgen route. Tot overmaat van ramp kreeg een passagier een boete van de politie, omdat hij over de snelweg liep. De passagier stelde geen keuze te hebben en vindt dat Arriva de boete moet betalen. Het vervoersbedrijf bevestigt het verhaal.

Vanwege een ongeval kon de bus, die onderweg was vanaf de Kralingse Zoom in Rotterdam richting Dordrecht, niet de gebruikelijke route nemen. Toen een passagier vroeg waarom hij niet naar Hendrik-Ido-Ambacht reed, kreeg ze volgens passagier Raymon Janse een bot antwoord terug. Janse: ,,Hij wilde niet terug de snelweg op om te keren en via een omweggetje naar Hendrik-Ido-Ambacht rijden. Hij vond dat we maar een andere bus vanaf station Zwijndrecht moesten nemen, omdat hij anders te laat thuis was. Dat vond ik niet ons probleem. Ik was zó verbaasd over zijn antwoord.” Daarop besloot de Ambachter hem aan te spreken.

Dat gesprek eindigde in een woordenwisseling, waarna Raymon Janse naar eigen zeggen met zijn medepassagiers de bus werd uitgezet. Toen hij de politie belde over het voorval besloot de politie hem een boete op te sturen voor het lopen over de snelweg.

Volledig scherm Een buschauffeur die door een ongeluk zijn normale route niet kon afmaken, heeft een groep passagiers midden op de A16 uit de bus gezet na een woordenwisseling over de te volgen route. © Raymon Janse

Geërgerd

Volgens Janse was de chauffeur geërgerd en zijn houding onprofessioneel. ,,Meer mensen waren het met mij eens. Op een gegeven moment zette hij de bus aan de kant, met de deuren open. ‘Ga er maar uit!’ zei hij. Het was geen keuze, hij wilde ons er echt uit hebben”, vertelt Janse.

Daarop liep een groep van zo’n twintig passagiers over de vluchtstrook van de A16 naar de dichtstbijzijnde bushalte. ,,Levensgevaarlijk”, vindt Janse. ,,Er hoeft maar één automobilist even niet op te letten en er gebeuren ongelukken.”

Proces-verbaal

Tijdens zijn wandeltocht belde Janse de politie. ,,De politie vertelde me dat ik een strafbaar feit gepleegd heb door op de snelweg te lopen. Ze hebben me naar eigen zeggen een proces-verbaal gestuurd”, vertelt Janse met de nodige verbazing in zijn stem. ,,Arriva heeft nog contact met me opgenomen. De chauffeur heeft mijn verhaal bevestigd en er komt een brief mijn kant op.”

Janse heeft inmiddels al een advocaat in de arm genomen. ,,Ik wil in ieder geval de boete op Arriva verhalen en kijken of ik ze nog op een andere manier aansprakelijk kan stellen, de actie van deze chauffeur was levensgevaarlijk. Als ik Arriva was, zou ik de chauffeur meteen ontslaan.”

Maatregelen

Een woordvoerder van Arriva bevestigt het verhaal. ,,Het incident is uiteraard voorgevallen. We hebben de betrokken chauffeur gesproken en nemen het heel erg serieus. Dit had nooit zo moeten gebeuren. Er zullen passende maatregelen volgen." Mocht Janse daadwerkelijk een boete thuisgestuurd krijgen voor het lopen over de snelweg, dan zal Arriva deze voor hem vergoeden. ,,Dat hebben we met hem afgesproken.''