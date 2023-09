Patiënt met staar kan nu tegelijk aan beide ogen worden geholpen

Ziekenhuis­baas vertrekt na acht jaar uit Dordrecht: ‘De heftige coronaperi­o­de zal ik nooit vergeten’

Acht jaar lang was hij het gezicht van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Een roerige periode, waarin het Dordtse ziekenhuis zich midden in de coronastorm bevond. Nu neemt bestuursvoorzitter Peter van der Meer afscheid. ,,Over die zorgbonus kan ik nóg boos worden.’’