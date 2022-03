Patiëntvriendelijker verwijdering van baarmoeder is nu ook in ASz mogelijk

Het gaat om een combinatie van twee bestaande operatietechnieken, te weten een kijkoperatie via de buik en een operatie via de vagina. De methode wordt sinds 2019 toegepast in Nederland en dat gebeurt nog maar in een beperkt aantal ziekenhuizen. Gynaecologen Ralph Niewenweg en Matthieu van der Vlist van het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan deze operatie vanaf april uitvoeren.

,,We brengen tijdens de operatie eerst een zogeheten poort in via de vagina”, legt Niewenweg uit. ,,Daardoorheen worden de instrumenten geleid die normaal bij een kijkoperatie worden gebruikt. We hoeven daarvoor dus geen gaatjes van buitenaf in de buikwand te maken. En we hebben het grote voordeel dat we veel preciezer kunnen zien wat we doen en dus nauwkeuriger kunnen werken dan bij de traditionele verwijdering via de vagina, die we met het blote oog uitvoeren.”

In het Albert Schweitzer ziekenhuis vonden in 2018 en 2019 respectievelijk 180 en 155 baarmoederverwijderingen plaats, de meeste daarvan waren kijkoperaties via de buik. Vanaf 2020 daalde het aantal als gevolg van de coronapandemie, maar het zal naar verwachting weer stijgen. De ingreep kan nodig zijn om diverse redenen, waaronder hevige menstruatie, endometriose, een vleesboom, een verzakking of kanker. Niet alle vrouwen komen in aanmerking voor elke methode, dat is mede afhankelijk van onder meer de grootte van de baarmoeder, de aanwezigheid van verklevingen of ontstekingen en eerdere operaties in de buik.

